Стало известно состояние девочки, сбитой накануне в Петрозаводске

Попавшая под колеса автомобиля девочка с травмами была госпитализирована.

В Петрозаводске 13-летняя школьница попала под колеса автомобиля 26 октября. В ГИБДД сообщили, что ребенок был госпитализирован.

Как «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии, девочка с травмами поступила в реанимацию Детской республиканской больницы. В данный момент ребенка перевели в общую палату травматологического отделения. Ее жизни, по словам медиков, ничто не угрожает.

Напомним, школьницу вечером 26 октября на улице Петрова сбил 19-летний молодой человек, находившийся за рулем без прав.