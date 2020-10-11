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Стало известно состояние девочки, выпавшей с пятого этажа в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:09, 12 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Ребенок, получивший множественные травмы при падении с балкона пятого этажа, проходит лечение в отделении Детской республиканской больницы.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в Минздраве Карелии.

"Девочка получает лечение в отделении", - рассказали в министерстве.

Ранее шестилетний ребенок находился в тяжелом состоянии. Девочка получила многочисленные травмы.

Напомним, 7 октября в 18.11 на Перевалке 6-летняя девочка решила помахать рукой папе, который был на улице, и выпала из окна 5-го этажа. С травмами пострадавшая была доставлена в детскую республиканскую больницу.

Следком Карелии проводит проверку по факту произошедшего.

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