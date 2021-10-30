Стало известно состояние рабочих ЦБК в Карелии, где произошло ЧП

Трое работников Сегежского ЦБК, получившие ожоги в химическом корпусе, продолжают лечение в районной больнице.

Пострадавшие в ЧП на комбинате, которое произошло в четверг, 28 октября, проходят лечение на базе травматологического отделения Сегежской ЦРБ. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания республики, советник генерального директора АО "Сегежский ЦБК" по социальным вопросам Натали Карапетян.

«Состояние здоровьях двух Иванов и Романа - стабильное. Показаний для перевода в специализированные (ожоговые) лечебные учреждения, на сегодняшний день, нет. Пожелаем им скорейшего восстановления!!!» - пишет депутат на своей странице в соцсети.

Напомним, 28 октября в химическом корпусе АО «Сегежский ЦБК» при проведении плановых ремонтных работ на насосном оборудовании произошел инцидент. В результате нарушения техники безопасности трое сотрудников получили термические ожоги легкой степени тяжести.

Прокуратура Карелии проводит проверку на ЦБК.