Стало известно состояние ребенка, госпитализированного из Карелии в Санкт-Петербург со 100-процентным поражением легких

Ребенок со значительным поражением легких, госпитализированный в Санкт-Петербург, пошел на поправку, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, 10-летний мальчик, у которого коронавирусная инфекция полностью поразила легкие, 13 августа был перевезен из Петрозаводска в Санкт-Петербург, где на сегодняшний день идет на поправку.

«У 10-летнего ребенка, доставленного с коронавирусом в Санкт-Петербург, наблюдается положительная динамика», — сказал Михаил Охлопков.

Что касается еще семи госпитализированных с коронавирусом детей, то, по словам Охлопкова, один из маленьких пациентов сегодня готовится к выписке.

«Детей с тяжелыми формами заболевания COVID-19 в больницах Карелии сегодня нет», — сообщил Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карелии 36 детей заразились коронавирусом.