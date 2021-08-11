Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)

Десятилетнего мальчика, у которого коронавирусная инфекция полностью поразила легкие, 13 августа перевезут из Петрозаводска в Санкт-Петербург, сообщили в Минздраве Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», в республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводск на минувшей неделе был доставлен коронавирусом 10-летний мальчик из Муезерского района.

По состоянию на 9 августа поражение легких у ребенка составляло 75% — КТ-3. У него была среднетяжелая пневмония, при которой необходимая концентрация кислорода поддерживается потоком кислорода. Он находился под кислородной маской.

«Сегодня ребенок постоянно находится на кислородной назальной канюле, степень поражения легких составляет 100%», — сообщили в Минздраве Карелии.

По информации ведомства, о состоянии всех тяжелых пациентов всегда сообщается в Федеральный центр.

«И сегодня было принято решение, что 10-летний мальчик в пятницу, 13 августа, будет перевезен в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения», — сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, по данным Минздрава Карелии, на 12 августа в республиканской инфекционной больнице от коронавируса лечатся 8 несовершеннолетних жителей республики. Состояние детей от удовлетворительного до средней тяжести.