Младенец с коронавирусом госпитализирован в Карелии (СРОЧНО)

В республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске госпитализированы восемь детей с коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшний день, 12 августа, в республиканской инфекционной больнице восемь несовершеннолетних жителей Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 8 детей, трое госпитализированы на этой неделе - это дети 10 месяцев, двух лет и 11 лет. У всех СКТ без патологий", - сообщили в Минздраве.

Состояние детей, по информации ведомства, от удовлетворительного до средней тяжести: все находятся в отделении.

Ранее сообщалось, что на 9 августа были госпитализированы пятеро детей, трое из которых требовали особого внимания, так как у них зафиксировано поражение легких от 50 до 75%.

Так, 10-летний мальчик находился под кислородной маской, а на данный момент находится постоянно на кислородной назальной канюле.