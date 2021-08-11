Реклама
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
10.08.2021 10:59

Младенец с коронавирусом госпитализирован в Карелии (СРОЧНО)

Новости. Общество
15:41, 12 Августа 2021
фото: © pixabay.com

Новости партнеров

В республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске госпитализированы восемь детей с коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшний день, 12 августа, в республиканской инфекционной больнице восемь несовершеннолетних жителей Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 8 детей, трое госпитализированы на этой неделе - это дети 10 месяцев, двух лет и 11 лет. У всех СКТ без патологий", - сообщили в Минздраве.

Состояние детей, по информации ведомства, от удовлетворительного до средней тяжести: все находятся в отделении.

Ранее сообщалось, что на 9 августа были госпитализированы пятеро детей, трое из которых требовали особого внимания, так как у них зафиксировано поражение легких от 50 до 75%.

Так, 10-летний мальчик находился под кислородной маской, а на данный момент находится постоянно на кислородной назальной канюле.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
05.08.2021, 11:18
«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

11.08.2021 12:22
Капитал
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы
Первый рейс карельского ретро-поезда из Йоэнсуу в Северное Приладожье планируется запустить весной следующего года.
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
«РКС-Петрозаводск» готовится реконструировать водоочистные сооружения на деньги федерального кредита
10.08.2021 14:44
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 1
04.08.2021 17:00
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»