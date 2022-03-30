Стало известно состояние здоровья выживших в пожаре, унесшем жизни отца и ребенка в Карелии

В Минздраве Карелии сообщили о состоянии здоровья двух человек, пострадавших во время пожара в Прионежье.

В медицинских учреждениях республики находятся мать и ребенок, пострадавшие во время пожара, произошедшего в частном жилом доме поселка Новая Вилга Прионежского района.

Женщина, получившая ожоги, находится в БСМП, ее состояние стабильно тяжелое. У ребенка состояние средней тяжести, диагностирована термическая травма.

Ранее сообщалось, что ночью 8 апреля в следственные органы Карелии поступило сообщение о том, что ребенок 2007 года рождения и его отец 1981 года рождения погибли в результате пожара, произошедшего в поселке Новая Вилга. Предварительной причиной смерти считают отравление угарным газом. На телах погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Матери погибшего мальчика с младшим сыном удалось покинуть дом, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка и мужчины в результате пожара.