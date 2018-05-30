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Новости. Общество
18:00, 30 Мая 2018

Стало известно, в какие страны чаще всего ездили жители России

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Ассоциация туроператоров России назвала топ-10 зарубежных направлений.

По данным Ассоциации туроператоров России, Финляндия стала лидером по объему выездного потока россиян по итогам первого квартала 2018 года, сообщает "Фонтанка".

За первые три месяца 2018 года граждане РФ совершили в соседнюю Суоми 810 тыс. поездок, причем 70% из них - однодневные шопинг-поездки в приграничные города. Пакетные туры в Финляндию приобретают лишь 4%, еще 19% посещают Финляндию в рамках турпоездки.

Второе место по выездному потоку занимает Китай с 480 тыс. поездок. Особой популярностью у наших соотечественников пользуется курортный остров Хайнань - он, по данным АТОР, принимает 20-25% всех российских туристов Поднебесной.

Тройку выездных направлений замыкает Эстония (430 тыс. поездок). Причем турпоток в эту прибалтийскую страну, в отличие от Финляндии (-1%) и Китая (-0,02%), растет (+4%).

В топ-10 также вошли Таиланд, Германия, Польша, ОАЭ, Турция, Италия и Вьетнам.

Самый большой рост интереса российских туристов зафиксирован к ОАЭ (+68%), Турции (+65%), Венгрии (+50%) и Таиланду (+29%). На пляжных зимних направлениях по-прежнему превалируют пакетные туры. Кроме того, россияне стали активнее посещать горнолыжные курорты. В Италии наблюдается приток в +45% в сравнении с годом ранее, во Франции - около +25%, в Австрии - около 23%.

Реже граждане РФ стали посещать Кипр, США, Швейцарию, Польшу, Доминиканскую Республику, Великобританию и Нидерланды.

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