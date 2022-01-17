Стало известно, в каких районах Карелии пройдут Крещенские купания

Только в трех районах республики можно будет официально окунуться в прорубь на Крещение, 19 января.

В этом году в республике Крещенские купания будут проводиться в трех муниципальных районах: Медвежьегорском, Сортавальском, Беломорском районах. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Ранее в администрации Петрозаводска рассказали, что на проведение Крещенских купаний в городе не подали ни одной заявки.

Тех, кто примет участие в купаниях в один из главных праздников Православной церкви, МЧС республики просит соблюдать определенные меры предосторожности при погружении в холодную воду зимой.

Вот несколько рекомендаций:

- окунаться (купаться) следует только в специально оборудованных местах купания под присмотром спасателей;

- прежде чем ступить в воду, обязательно нужно хорошенько размяться; раздевшись, выполните несколько приседаний, наклонов и других несложных упражнений;

- к купели подходите в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви;

- не ныряйте с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; погружение нужно начинать с ног; войдя в воду, необходимо окунуться и сразу выйти;

- не рекомендуется быть в воде дольше, чем одну минуту во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь; испугавшись, он может легко забыть, что умеет плавать;

- после купания необходимо растереться сухим махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду.

По завершении купания рекомендуется выпить чашку горячего чая. А вот употребление алкоголя на морозе категорически запрещено, причем как до, так и после купания. Алкоголь имеет свойство расширять сосуды, и тем самым, увеличивает расход тепла.

Если почувствовали себя плохо, необходимо обратиться за медицинской помощью.

В МЧС просят жителей республики крещенские купания проводить только в официально оборудованных местах (купелях) с соблюдением мер безопасности. В случае возникновения происшествий необходимо звонить по телефонам 101 или 112.