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Стало известно, в каких районах Карелии пройдут Крещенские купания

Новости. Общество
06:40, 18 Января 2022
фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего

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Только в трех районах республики можно будет официально окунуться в прорубь на Крещение, 19 января.

В этом году в республике Крещенские купания будут проводиться в трех муниципальных районах: Медвежьегорском, Сортавальском, Беломорском районах. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Ранее в администрации Петрозаводска рассказали, что на проведение Крещенских купаний в городе не подали ни одной заявки.

Тех, кто примет участие в купаниях в один из главных праздников Православной церкви, МЧС республики просит соблюдать определенные меры предосторожности при погружении в холодную воду зимой.

Вот несколько рекомендаций:

- окунаться (купаться) следует только в специально оборудованных местах купания под присмотром спасателей;

- прежде чем ступить в воду, обязательно нужно хорошенько размяться; раздевшись, выполните несколько приседаний, наклонов и других несложных упражнений;

- к купели подходите в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви;

- не ныряйте с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; погружение нужно начинать с ног; войдя в воду, необходимо окунуться и сразу выйти;

- не рекомендуется быть в воде дольше, чем одну минуту во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь; испугавшись, он может легко забыть, что умеет плавать;

- после купания необходимо растереться сухим махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду.

По завершении купания рекомендуется выпить чашку горячего чая. А вот употребление алкоголя на морозе категорически запрещено, причем как до, так и после купания. Алкоголь имеет свойство расширять сосуды, и тем самым, увеличивает расход тепла.

Если почувствовали себя плохо, необходимо обратиться за медицинской помощью.

В МЧС просят жителей республики крещенские купания проводить только в официально оборудованных местах (купелях) с соблюдением мер безопасности. В случае возникновения происшествий необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

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Комментарии

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горский еврей
2022-01-18 11:02:35
А, что на это скажет Н.Дрейзис. Если уж соблюдать церковные обряды и обычаи, то по всем канонам. Или только желания на Рождество может загадывать? Ломанули моржей и моржов в этот год. Как петрозаводские чиновники отчитаются теперь перед закалённым президентом, что в прорубь не заходили. Конечно же, всё на рекомендации МЧС сошлются.
Беломорск, Сортавала и Медвежьегорск будут отдуваться.
dikas
2022-01-18 11:26:37
горский еврей, Порфирия Иванова приглашали едросы,но он откпзался.
David.
2022-01-18 11:23:08
горский еврей, Ну что она может сказать? :) Ждем инстафото.
Вася
2022-01-18 11:28:00
David., Тока с лопатой стоять на крыше? Пускай ныряет,народ ждет подвига.
Izia
2022-01-18 10:14:22
НАДО )))) :)
Экcперд
2022-01-18 11:07:37
Izia, изя, опять пароль забыл ? :)
Izia
2022-01-18 11:21:28
Экcперд, неее . шифруюсь ))))
Hoвый
2022-01-18 10:13:47
Это вам не це эуропа
David.
2022-01-18 10:08:51
ЗАЧЕМ????? :)
Вася
2022-01-18 09:41:40
Мне жаль небосвод этот синий,

Жаль землю и жизни осколки…

Мне страшно, что сытые свиньи

Страшней, чем голодные волки.
Izia
2022-01-18 09:38:14
В Петрозаводске почему не оборудовали места для купания ? Почему чиновники ленятся ?
Leopol'd
2022-01-18 11:06:22
Izia, это не чиновники, а церковники ленятся.
Спортсмены чистят и готовят свои трассы (прим.), а чиновники лишь утверждают размещение.
Мероприятие церковное, они и должны всё подготовить.
"Не всё коту масленица!"
dikas
2022-01-18 11:24:23
Leopol'd, Помимо религиозного есть в этом и оздоровительный смысл - холодная вода всегда считалась закаливающим фактором.
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