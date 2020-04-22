Стало известно, в какой колонии Карелии пекут самые вкусные и красивые куличи

Подведены итоги конкурса на изготовление пасхальных куличей среди исправительных колоний Карелии, сообщили в карельском УФСИН.

Конкурс "Пасхальный кулич" организован по инициативе помощника начальника Управления по организации работы с верующими протоиерея Леонида Леонтюка, Общественного совета и воспитательного отдела УФСИН России по Республике Карелия.

На конкурс было представлено 10 пасхальных куличей, изготовленных поварами исправительных учреждений Республики Карелия. Конкурсной комиссией оценивались вкусовые качества и украшение изделий.

В итоге, самым красивым и вкусным куличом признана работа осужденных ИК-1 (п. Надвоицы), второе место – ИК-9 (Петрозаводск), третье место РБ-2 (г. Медвежьегорск).

"Куличи всегда были неотъемлемой частью Пасхи. Находясь в местах лишения свободы, ощущение праздников немного меняется. И очень важно не потерять чувство сопричастности к этому светлому празднику", - отметил отец Леонид Леонтюк, помощник начальника Управления по организации работы с верующими.

Ранее сообщалось, что заключенных Карелии накормили в Пасху куличами.