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Стало известно, в какой колонии Карелии пекут самые вкусные и красивые куличи

Новости. Общество
15:20, 22 Апреля 2020
фото: УФСИН Карелии
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Подведены итоги конкурса на изготовление пасхальных куличей среди исправительных колоний Карелии, сообщили в карельском УФСИН.

Конкурс "Пасхальный кулич" организован по инициативе помощника начальника Управления по организации работы с верующими протоиерея Леонида Леонтюка, Общественного совета и воспитательного отдела УФСИН России по Республике Карелия.

На конкурс было представлено 10 пасхальных куличей, изготовленных поварами исправительных учреждений Республики Карелия. Конкурсной комиссией оценивались вкусовые качества и украшение изделий.

В итоге, самым красивым и вкусным куличом признана работа осужденных ИК-1 (п. Надвоицы), второе место – ИК-9 (Петрозаводск), третье место РБ-2 (г. Медвежьегорск).

"Куличи всегда были неотъемлемой частью Пасхи. Находясь в местах лишения свободы, ощущение праздников немного меняется. И очень важно не потерять чувство сопричастности к этому светлому празднику", - отметил отец Леонид Леонтюк, помощник начальника Управления по организации работы с верующими.

Ранее сообщалось, что заключенных Карелии накормили в Пасху куличами.

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Комментарии

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новый
2020-04-22 16:18:53
В стране эпидемия, кризис, а уголовники развлекаются, куличи пекут и конкурсы устраивают. Странно это всё.
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