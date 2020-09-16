Стало известно, в какой стадии находятся испытания вакцины от коронавируса

Первые результаты исследований вакцины против коронавируса появятся в открытом доступе в ближайшие месяцы.

Пока готовятся документы для патента, сообщил в четверг заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа "Вектора" Александр Рыжиков. Об этом информирует ТАСС.

"Результаты исследований мы готовим к публикации. Но, естественно, мы хотим защитить также наши результаты от неправомерного использования, поэтому, прежде всего, мы акцентируемся на подготовке патентов по вакцине. Прочитать о первых результатах можно будет в ближайшие месяцы, как в отечественных, так и в зарубежных научных изданиях", - сказал Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

Рыжиков сообщил, что не менее 3 тыс. добровольцев планируется привлечь для проведения третьего этапа исследований вакцины против коронавируса, разработанной "Вектором".

"На третьем этапе, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследования не менее 3 тыс. добровольцев", - сказал он.

Вакцина "Вектора" от коронавируса формирует точечный иммунный ответ, беспокоиться о побочных последствиях вакцинации не стоит, сообщил Рыжиков.

Вакцина "Вектора" формирует иммунитет к коронавирусу минимум на полгода.