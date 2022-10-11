Врачи рассказали о состоянии водителя, пострадавшего при столкновении грузовиков на трассе в Карелии

Житель Ленинградской области, госпитализированный после ДТП на трассе в Карелии, получил травмы средней тяжести, сообщили в Минздраве Карелии.

Пострадавший при столкновении грузовиков в Сегежском районе Карелии 39-летний житель Ленинградской области находится в хирургическом отделении Медвежьегорской ЦРБ в состоянии средней тяжести.



Угрозы его жизни нет, рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Минздрава Карелии.



Напомним, ДТП произошло вечером 24 октября на трассе «Кола» в Сегежском районе. По информации Госавтоинспекции, 42-летний водитель из Петрозаводска, управляя автомобилем MAN с полуприцепом, при объезде препятствия выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем JAС.



В результате ДТП травмы получил водитель китайского автомобиля, житель Ленобласти.