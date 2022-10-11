Жесткое ДТП с двумя грузовиками произошло на севере Карелии

Большегрузы столкнулись на автодороге «Кола» в Сегежском районе.

В минувший понедельник, 24 октября, 20.50 произошло ДТП на трассе «Кола». По информации Госавтоинспекции Карелии, 42-летний водитель, житель Петрозаводска, управляя автомобилем MAN с полуприцепом, при объезде препятствия выехал на встречную полосу. Там большегруз столкнулся с грузовым автомобилем JAС.

В результате ДТП травмы получил 39-летний водитель автомобиля JAС, житель Ленинградской области.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям во время движения контролировать дорожную обстановку.

Ранее сообщалось, число пострадавших в ДТП на дорогах Карелии выросло в 2022 году.