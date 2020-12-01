Стало известно, за что могут уволить работника на удаленке

Совет Федерации одобрил изменения в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной работы, рассказал сенатор Игорь Зубарев.

Совет Федерации одобрил сегодня, 2 декабря, Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях".

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, в условиях пандемии руководители многих компаний и организаций как в России, так и в Карелии вынуждено перевели своих сотрудников на режим дистанционной работы. Именно в этот период и выявилось несовершенство трудового законодательства в регулировании процесса удаленки.



Совет Федерации

Так, согласно документу, дистанционная работа может быть трех видов: работа на постоянной основе, временная и комбинированная. Она может выполняться при осуществлении взаимодействия между работодателем и работником с использованием не только сети Интернет, но и сетей связи общего пользования.

В документе уточняется, что сотрудник может быть временно переведен на дистанционную работу по инициативе работодателя без своего согласия только в исключительных случаях. К ним относятся природная или техногенная катастрофа, производственная авария, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие обстоятельства, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

В случае с временной дистанционной работой главным моментом является то, что она не может превышать шесть месяцев, а рабочее место сотрудника должно быть сохранено до его возвращения.

В Трудовом кодексе прописаны и нормы, касающиеся особенностей режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, включая порядок предоставления отпусков. Перевод сотрудника на удаленку не может быть основанием для снижения ему зарплаты.

Согласно документу, работодатель может уволить сотрудника, если работник не выходит на связь в течение двух суток и если из-за смены его дислокации начинает страдать качество выполняемой им работы.

"К сожалению, эпидситуация с коронавирусом в Карелии остается довольно сложной. Согласно распоряжению главы республики Артура Парфенчикова, работодатели должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов. Рекомендовано перевести работников, страдающих хроническими заболеваниями, на дистанционный формат работы. Мы все понимаем, что дистанционная работа стала необходимостью. При этом права работника на удаленке должны быть защищены. И федеральный закон, который вступает в силу с 1 января 2021 года, поможет решить эту задачу", - считает парламентарий.