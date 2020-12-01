Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 1
Сегодня 12:51
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106 1
Сегодня 09:21
Врач озвучил гипотезу, почему при коронавирусе пропадает обоняние 1
01.12.2020 19:10
Жительница Петрозаводска отдала мошенникам сбережения, пытаясь продать собачий костюм 2
01.12.2020 18:40
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем 3
01.12.2020 19:40
В Роспотребнадзоре отметили "тренд на стабилизацию" в ситуации с COVID-19
01.12.2020 21:05

Стало известно, за что могут уволить работника на удаленке

Новости. Общество
17:30, 02 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Совет Федерации одобрил изменения в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной работы, рассказал сенатор Игорь Зубарев.

Совет Федерации одобрил сегодня, 2 декабря, Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях".

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, в условиях пандемии руководители многих компаний и организаций как в России, так и в Карелии вынуждено перевели своих сотрудников на режим дистанционной работы. Именно в этот период и выявилось несовершенство трудового законодательства в регулировании процесса удаленки.


Совет Федерации

Так, согласно документу, дистанционная работа может быть трех видов: работа на постоянной основе, временная и комбинированная. Она может выполняться при осуществлении взаимодействия между работодателем и работником с использованием не только сети Интернет, но и сетей связи общего пользования.

В документе уточняется, что сотрудник может быть временно переведен на дистанционную работу по инициативе работодателя без своего согласия только в исключительных случаях. К ним относятся природная или техногенная катастрофа, производственная авария, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие обстоятельства, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

В случае с временной дистанционной работой главным моментом является то, что она не может превышать шесть месяцев, а рабочее место сотрудника должно быть сохранено до его возвращения.

В Трудовом кодексе прописаны и нормы, касающиеся особенностей режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, включая порядок предоставления отпусков. Перевод сотрудника на удаленку не может быть основанием для снижения ему зарплаты.

Согласно документу, работодатель может уволить сотрудника, если работник не выходит на связь в течение двух суток и если из-за смены его дислокации начинает страдать качество выполняемой им работы.

"К сожалению, эпидситуация с коронавирусом в Карелии остается довольно сложной. Согласно распоряжению главы республики Артура Парфенчикова, работодатели должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов. Рекомендовано перевести работников, страдающих хроническими заболеваниями, на дистанционный формат работы. Мы все понимаем, что дистанционная работа стала необходимостью. При этом права работника на удаленке должны быть защищены. И федеральный закон, который вступает в силу с 1 января 2021 года, поможет решить эту задачу", - считает парламентарий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 1
Сегодня 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»