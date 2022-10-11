Старые хиты легендарной российской рок-группы прогремят на окраине Петрозаводска (16+)

В субботу в Петрозаводске пройдет кавер-концерт группы «Король и Шут».

Трибьют-проект «Герои и Злодеи», исполняющий хиты легендарной российской панк-группы «Король и Шут», выступит в ближайшую субботу, 15 октября, в Петрозаводске.

Обновленную программу, состоящую из известнейших хитов «Король и Шут», зрителям представят музыканты петрозаводских рок-групп «Чокнутый Пропеллер» и «Чертов Стул» при поддержке скрипки.

Концерт состоится в клубе Time по адресу: улица Заводская, 30к4. Начало в 20.00. Подробности можно узнать в официальной встрече «Вконтакте».