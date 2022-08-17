Старые обиды привели жителя Карелии на скамью подсудимых

В полиции Беломорского района расследовали преступление против личности, сообщили в МВД Карелии.

В МВД Беломорского района поступила информация о том, что в одном из поселков произошла драка, закончившаяся травмами для одного из участников. На место выехал участковый.

Как выяснилось, местный житель выпивал у себя дома с 63-летним приятелем. Во время застолья мужчины, вспомнив старые обиды, поругались. Гость взял табуретку и ею дважды ударил хозяина по голове, после чего ушел. А пострадавший, почувствовав себя плохо, вызвал медиков и полицию. Мужчину госпитализировали, а на агрессора завели уголовное дело.

В настоящее время ведется дознание. Подозреваемому, который дал признательные показания и полностью раскаялся в содеянном, грозит до 2 лет лишения свободы.