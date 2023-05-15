Старые ПАЗики или транспортная реформа: маршрутчики судятся с Петрозаводском

Частные транспортные компании подали в суд на мэрию Петрозаводска, где инициировали новые правила пассажирских перевозок.

С 1 июня в столице Карелии должно состояться ожидаемое и знаковое событие для всех петрозаводчан, которые пользуются общественным транспортом.



В городской мэрии запускают транспортную реформу, которая должна привести к кардинальным переменам в работе маршруток. Однако маршрутчики отказались работать на новых условиях.



Шесть из девяти городских транспортных компаний подали иск в суд, обжаловав изменения транспортной реформы.



Почему в мэрии считают, что маршрутчики подали в суд не на них, а на весь город и какова мотивация частников в отношении своего иска - читайте в нашем материале.