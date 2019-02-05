Стивен Сигал переехал в Краснодарский край

Голливудский актер, известный по боевикам 90-х, два года назад получил российское гражданство. Сигал давно об этом мечтал, часто приезжал в нашу страну представлять разные проекты, подружился с представителями шоу-бизнеса и политиками.

Заграничной звезде предоставили особняк на Рублевке, куда 66-летний Стивен перебрался с женой и сыном. Летом он зарегистрировал компанию, планировал развивать боевые искусства, а также снимать фильмы и выпускать музыкальные альбомы. Актер решил переехать, пишет StarHit.

"Сигал подался в более теплые края, выбрав местом дислокации Краснодарский край, – рассказали в окружении Стивена. – Там и зима не так чувствуется – все-таки ему привычнее более теплый климат".

Причем решение артиста стало настоящим сюрпризом для администрации. Он позвонил заместителю губернатора и буквально поставил перед фактом: мол, собираю чемоданы, только предоставьте жилье. Отказать знаменитости, естественно, никто не решился.

"Мы, правда, занимаемся вопросом переезда Стивена, – рассказали в "Корпорации развития Краснодарского края". – Объявим об этом 14–15 февраля на форуме в Сочи. Планируется, что Сигал откроет здесь бизнес, связанный с производством вина и других напитков. А также будет вовлечен в развитие киноиндустрии в нашем регионе".