Стивен Сигал побывал на вручении премии волонтерам из Карелии

Юлия Тубис вместе с добровольческой группой взаимопомощи "Сильные духом" 1 февраля посетили Кремль.

Карельская добровольческая группа взаимопомощи "Сильные духом" стала победителем ежегодной всероссийской пациентской премии "Будем жить!" в номинации "Лучшее пациентское сообщество", сообщается в паблике благотворительного фонда им. Арины Тубис.

©Паблик благотворительного фонда им. Арины Тубис



Премию вручили герой РФ Вячеслав Бочаров и президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Боровова.

На церемонии вручения присутствовали Стивен Сигал, Сергей Миронов, Дарья Донцова, Валентина Петренко, Бедрос Киркоров и другие именитые гости.

©Паблик благотворительного фонда им. Арины Тубис



Ведущими вечера стали Александр Олешко и Елизавета Арзамасова.