Стюардесса раскрыла правду о романах с пилотами и пассажирами

Российская бортпроводница развеяла широко распространенный миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота.

По словам девушки, служебные романы в их профессии случаются, однако "романтическая статистика гласит, что стюардессы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на TikTok бортпроводницы.

Так, она привела пример одной из российских стюардесс, которая познакомилась на борту самолета с Романом Абрамовичем — впоследствии он стал ее мужем.

Также она напомнила о браках актера Роберта Де Ниро и премьера-министра Австралии Пола Киттинга, женатых на стюардессах.