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Новости. Общество
20:40, 10 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Стюардесса учуяла запах, которого не было: пассажирку сняли с рейса

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Бортпроводники учуяли запах IQOS, решили, что девушка покурила на борту в нарушение правил, но полицейские не нашли у неё ни сигарет, ни устройств для курения.

Пассажирку рейса Челябинск — Сочи сняли с рейса только из-за того, что бортпроводница учуяла запах. Как рассказал Лайфу источник, стюардесса заподозрила девушку в курении, при этом при ней не нашли ни сигарет, ни устройств для курения. Однако на всякий случай всё же посадили самолёт в Самаре.

Инцидент произошёл сегодня, 10 ноября. Ольга выходила из туалета самолёта, когда её остановила бдительная бортпроводница. Стюардесса заявила, что в туалете пахнет IQOS (она сама курит и знает этот запах), но пассажирка отвергла эти обвинения.

На этом история не закончилась — по данным источника, девушке сообщили, что из-за неё КВС принял решение экстренно посадить борт в аэропорту Самары.

В Самаре девушку обыскали полицейские, но, как стало известно Лайфу, ничего похожего на IQOS и другие табачные изделия не нашли. Сама бортпроводница позже заявила, что других "улик", кроме запаха, не было.

Тем не менее борт из Самары в Сочи улетел без Ольги — её сняли с рейса. Девушке пришлось покупать новый билет до пункта назначения — в два раза дороже, чем тот, который она потеряла. Теперь она собирается обратиться в полицию.

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