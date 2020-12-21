Петрозаводчанин обокрал водителя-экспедитора

Житель Петрозаводска ненадолго оставил без присмотра машину, и у него тут же похитили ценные вещи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от 27-летнего горожанина. Мужчина – водитель-экспедитор разгружал автомобиль у магазина. В это время в незакрытую кабину проник неизвестный, который похитил сумку с документами и ключами. Ущерб составил 3 500 рублей.

В результате розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 30-летний петрозаводчанин. Он признался, что увидел, как водитель оставил машину без присмотра, а затем воспользовался моментом для совершения хищения. После этого вещи он выбросил, оставил для собственного использования лишь наушники.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.