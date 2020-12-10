Стоимость проездных для учащихся в троллейбусах Петрозаводска собираются повысить с 1 января

Власти Петрозаводска планируют повышение с 1 января стоимости проездных месячных билетов в троллейбусах для студентов и школьников.

Это следует из проекта решения Петросовета об установлении стоимости проездных.

"Утвердить стоимость месячного проездного билета в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах Петрозаводского муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" в размере 500 рублей для студентов, 500 рублей для школьников", - говорится в документе.

На сколько это больше действующих цен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".