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Стоимость проездных для учащихся в троллейбусах Петрозаводска собираются повысить с 1 января

Новости. Общество
10:57, 11 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Власти Петрозаводска планируют повышение с 1 января стоимости проездных месячных билетов в троллейбусах для студентов и школьников.

Это следует из проекта решения Петросовета об установлении стоимости проездных.

"Утвердить стоимость месячного проездного билета в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах Петрозаводского муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" в размере 500 рублей для студентов, 500 рублей для школьников", - говорится в документе.

На сколько это больше действующих цен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Njkdez
2020-12-11 11:08:49
Красавцы сосите народную кровушку, пока возможность имеется? Экс председатель Петросовета тоже был ненасытным?
Гость
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