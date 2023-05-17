Реклама

Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия»
17.05.2023 16:44
При бронировании квартиры в ЖК «Флотилия» - кладовка в подарок
19.05.2023 16:39
Жилой комплекс с видовыми квартирами на Онежское озеро строят всего в 10 минутах от центра Петрозаводска
24.05.2023 15:43

Стоит ли праздновать 40-летие: мифы и легенды

Новости. Общество
00:10, 29 Мая 2023
фото: © sueveria.com

Новости партнеров

Способны ли Уран, Библия, карты Таро и астрологи повлиять на желание человека отметить свое рождение?

Когда сорокалетие приближается, встает вопрос, стоит ли отмечать день рождения. Причина сомнений — суеверия, которыми обросло это событие. Об этом пишет ТАСС. 

Например, людям, знакомым с Библией, может показаться, что число 40 — почти синоним человеческих страданий. Так, 40 дней длился Всемирный потоп, ровно 40 лет Моисей блуждал по пустыне с евреями, 40 дней Иисус в одиночестве молился в Иудейской пустыне.

Столько же дней после рождения ребенка женщинам предписано не посещать церковь. До 40 дня после смерти человека его душа скитается по земле, а затем она является перед Богом, и он принимает решение о ее судьбе.

Однако, пишет ТАСС, православная церковь считает, что принимать поздравления на сорокалетие можно, и выступает против суеверий. 

А вот многие астрологи скажут, что сорокалетие — это наступление кризисного рубежа. Они считают, что планета Уран, под воздействием которой человек якобы начинает находиться ближе к 40 годам, может спровоцировать серьезное заболевание, распад семьи или крах карьеры. Поэтому юбиляру нельзя праздновать свое сорокалетие, если он не хочет, чтобы его жизнь ухудшилась.

Ответ на вопрос, почему нельзя отмечать 40 лет, есть и у эзотериков. Они опасаются числа сорок из-за карт Таро. При гадании эта числовая комбинация означает символ смерти.

Кроме того, страх перед приближающимся 40 юбилеем испытывают не только россияне, но и жители азиатских стран: китайцы, корейцы и японцы. Это связано с тем, что в их языках цифра четыре произносится почти так же, как и слово «смерть». Поэтому в некоторых семьях не принято справлять дни рождения, в которых есть четверка.

Также среди стран Средней и Восточной Азии есть те, где постарались убрать вообще любые напоминания о «нехорошей цифре». Так, в их домах нет квартир под номером четыре и редко встречаются больницы с таким номером; нет четвертого маршрута транспорта; номера телефонов, в которых содержится несколько четверок, стоят дешевле остальных.

Сам страх перед числом четыре называется тетрафобией. В материале издания все же упоминается, что большинство из нас считает все перечисленное не более, чем нелепыми «страшилками». 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
24.05.2023, 14:57
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
23.05.2023, 00:10
Кинолог раскрыл секрет, кого собака считает хозяином
26.05.2023, 18:40
Названо число жителей Карелии, переселившихся за границу
26.05.2023, 21:24
Опубликовано видео взрыва автомобиля недалеко от Петрозаводска (ВИДЕО)
26.05.2023, 07:25
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.