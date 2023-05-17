Стоит ли праздновать 40-летие: мифы и легенды

Способны ли Уран, Библия, карты Таро и астрологи повлиять на желание человека отметить свое рождение?

Когда сорокалетие приближается, встает вопрос, стоит ли отмечать день рождения. Причина сомнений — суеверия, которыми обросло это событие. Об этом пишет ТАСС.



Например, людям, знакомым с Библией, может показаться, что число 40 — почти синоним человеческих страданий. Так, 40 дней длился Всемирный потоп, ровно 40 лет Моисей блуждал по пустыне с евреями, 40 дней Иисус в одиночестве молился в Иудейской пустыне.



Столько же дней после рождения ребенка женщинам предписано не посещать церковь. До 40 дня после смерти человека его душа скитается по земле, а затем она является перед Богом, и он принимает решение о ее судьбе.



Однако, пишет ТАСС, православная церковь считает, что принимать поздравления на сорокалетие можно, и выступает против суеверий.



А вот многие астрологи скажут, что сорокалетие — это наступление кризисного рубежа. Они считают, что планета Уран, под воздействием которой человек якобы начинает находиться ближе к 40 годам, может спровоцировать серьезное заболевание, распад семьи или крах карьеры. Поэтому юбиляру нельзя праздновать свое сорокалетие, если он не хочет, чтобы его жизнь ухудшилась.



Ответ на вопрос, почему нельзя отмечать 40 лет, есть и у эзотериков. Они опасаются числа сорок из-за карт Таро. При гадании эта числовая комбинация означает символ смерти.



Кроме того, страх перед приближающимся 40 юбилеем испытывают не только россияне, но и жители азиатских стран: китайцы, корейцы и японцы. Это связано с тем, что в их языках цифра четыре произносится почти так же, как и слово «смерть». Поэтому в некоторых семьях не принято справлять дни рождения, в которых есть четверка.



Также среди стран Средней и Восточной Азии есть те, где постарались убрать вообще любые напоминания о «нехорошей цифре». Так, в их домах нет квартир под номером четыре и редко встречаются больницы с таким номером; нет четвертого маршрута транспорта; номера телефонов, в которых содержится несколько четверок, стоят дешевле остальных.



Сам страх перед числом четыре называется тетрафобией. В материале издания все же упоминается, что большинство из нас считает все перечисленное не более, чем нелепыми «страшилками».