Стоять, бояться: установлены правила поведения на торжественных церемониях заключения брака в Карелии

Правительство Карелии утвердило порядок заключения брака в торжественной обстановке в органах ЗАГС, который предусматривает жесткие требования к поведению участников и гостей церемонии.

Согласно документу, в частности, запрещается входить в помещение, где проходит церемония, с крупногабаритными подарками, класть личные вещи, в том числе цветы, и зонты на стулья, разбрасывать монеты, лепестки цветов и другие предметы.

Кроме того, запрещено перемещаться по помещению без указания сотрудника органа ЗАГС и появляться на церемонии в состоянии алкогольного опьянения.

В случае нарушение этих и ряда других правил сотрудники ЗАГС вправе вызвать полицию.