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Стоять, бояться: установлены правила поведения на торжественных церемониях заключения брака в Карелии

Новости. Общество
14:55, 30 Декабря 2021
фото: © ridus.ru

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Правительство Карелии утвердило порядок заключения брака в торжественной обстановке в органах ЗАГС, который предусматривает жесткие требования к поведению участников и гостей церемонии.

Согласно документу, в частности, запрещается входить в помещение, где проходит церемония, с крупногабаритными подарками, класть личные вещи, в том числе цветы, и зонты на стулья, разбрасывать монеты, лепестки цветов и другие предметы.

Кроме того, запрещено перемещаться по помещению без указания сотрудника органа ЗАГС и появляться на церемонии в состоянии алкогольного опьянения.

В случае нарушение этих и ряда других правил сотрудники ЗАГС вправе вызвать полицию.

 

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Комментарии

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Вася
2021-12-30 15:42:37
а мы будем утешаца-ПИСАНИНОЙ В ИНТЕРНЕТЕ!!!!!
Горожанин
2021-12-30 15:39:45
Над просто запретить бракосочетание как общественно опасное действо!
Экспeрд
2021-12-30 15:00:34
Чо за бред. Нынче можно церемонию в любое место заказать. Хоть на параход.
Гость
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