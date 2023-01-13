«Не подпишешь - паровозом пойдешь»: еще один свидетель по делу Шалак в Карелии заявил о давлении следствия

Петрозаводский горсуд продолжает рассматривать уголовное дело фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

В понедельник, 16 января, в Петрозаводском горсуде под председательством судьи Татьяны Петиной продолжилось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с грантами Минсельхоза Карелии в отношении фермера Ираиды Шалак.



В зале заседаний стороны продолжили допрос свидетелей. В этот раз вопросы задавали Сергею Ильницкому, жителю Олонецкого района. В 2018 году он так же, как и многие другие свидетели по делу, взял у государства грант в полтора миллиона рублей в рамках федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса.



И так же, как и другие предшественники, свидетель Ильницкий во время судебного расследования давал совсем не те показания, которые были записаны с его слов во время предварительного следствия. Иногда — с точностью до наоборот.



Например, судя по протоколам допроса, зачитанным на суде стороной гособвинения, взять грант на строительство теплиц для выращивания капустной рассады Ильницкому посоветовала обвиняемая Ираида Шалак. На суде же свидетель заявил, что совет исходил от его супруги.



Сам житель Олонецкого района, как и другие свидетели по делу, ситуацию объяснил давлением на него со стороны следователей.



«Представляете, в пять утра стук в двери. Открываю — стоят в масках с автоматами. Меня кладут на пол, надевают наручники. Потом везут в отдел полиции, там начинают допрашивать: если ты не подпишешь, пойдешь следом, „паровозом“. Короче, было оказано давление», — заявил на суде свидетель.

Точно такую же историю же историю рассказывала другая свидетельница по делу Шалак: «Рано утром, около шести утра, во все окна нам стали стучаться. А так как у меня живут за стенкой маленькие дети, я думаю, мало ли чего-нибудь случилось у них. И когда я побежала открывать дверь, когда я открыла дверь и увидела людей с автоматами, я тогда не поняла, что случилось. Они толкнули так вовнутрь…»







Гособвинение и судья Петина с помощью вопросов попытались прояснить ситуацию: на что он потратил средства гранта, как ведет бизнес в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства, какие урожаи и прибыль за них получает. И, самое главное, какую роль в этом сыграла его землячка Шалак, обвиняемая по делу.



Однако вразумительных ответов от свидетеля на процессе получить не удалось. В ответ на простейшие, казалось бы, вопросы, например, о количестве выращенной капусты и полученной за нее прибыли, от главы фермерского хозяйства чаще всего звучала одна фраза:



«Не знаю, жена этим занималась».



На это у горсуда ушло почти два часа, после чего слушания были отложены на 30 января. На следующем заседании допросят очередного свидетеля.



«Вот вы фермер, но из ваших показаний сегодня в суде следует, что вы вообще не осведомлены ни о чем, что касается фермерства», — в сердцах заявила Ильницкому судья.



Напомним, Ираиде Шалак предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.



По версии следствия, в течение нескольких лет Шалак фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства в качестве индивидуальных предпринимателей — глав фермерских хозяйств, предоставив соответствующие документы в налоговую службу.



В результате, считает следствие, Шалак обманом похитила более 22 млн рублей из казны Карелии в ходе реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса.

В 2019 году Ираида Шалак была задержана с участием спецназа и помещена под арест, однако вышла из СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы на избрание столь строгой меры пресечения.



Уголовное дело привлекло внимание прессы еще и тем, что за обвиненную в мошенничестве Ираиду Шалак вступился глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор просил выпустить арестованную из-под стражи.



Особенностью уголовного дела также является позиция потерпевших: Минсельхоз заявляет об отсутствии претензий к подсудимой Шалак.

Сама фигурантка уголовного дела утверждает, что пыталась своими действиями вытянуть глубинку из нищеты, объединив фермеров для совместного труда во благо республики.