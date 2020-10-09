Столетнее здание в городе Карелии отреставрируют за 67 млн рублей

Исторического здания банка в Сортавале, где размещается отделение Почты России, начнется уже в этом году.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"Построенное более 100 лет назад, в 1913-м, здание является объектом культурного наследия республиканского значения. Оно – украшение города (Сортавала - Прим. Ред.) , но давно нуждается в обновлении и реставрации. Подготовка к этому велась в течение двух последних лет. Были проведены инженерные исследования, разработанный в прошлом году проект реконструкции прошел все необходимые в таких случаях экспертизы – историческую, сметную. В ближайшие дни будет подписан контракт с компанией, выигравшей конкурс, после чего начнутся работы. Их стоимость - более 67 миллионов рублей", - пишет Парфенчиков.

Ремонт ждет кровлю, фасад, коммунальные сети, внутреннее электроснабжение. Интерьеры исторического здания отреставрируют. В здании установят охранную и пожарную сигнализацию.

В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены к августу 2021 года.

Ранее сообщалось, что всероссийская конференция по сохранению малых исторических городов проходит в Сортавале.