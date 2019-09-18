Сторож обокрал пилораму на севере Карелии

Полицейские Лоухского района раскрыта кража раскрыли кражу на пилораме, причастным к которой оказался сторож, сообщает МВД Карелии.

Местная жительница рассказала полицейским, что из вагончика, который находился на принадлежащей ей пилораме, похищены 54 тысячи рублей. Вместе с денежными средствами пропал и сторож.

Сотрудники уголовного розыска установили, что вагончик использовался как административное помещение. Вместе с документами она хранила деньги. Ключ не забирала, а оставляла в условленном месте. Об этом знали другие работники пилорамы, в том числе и сторож. Так как вместе с деньгами исчез и он, оперативники предприняли меры к его розыску. Они установили, что в ночь похищения мужчина вызвал такси от пилорамы и уехал сначала в Кемь, потом в Сегежу, а оттуда – в Костомукшу.

Разыскать подозреваемого, 43-летнего жителя поселка Лоухи, помогли сотрудники уголовного розыска Костомукши. После того как его задержали он признался полицейским, что потратил деньги на алкоголь.