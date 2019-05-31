Страдающий психическими расстройствами житель Карелии утопил товарища в болоте

В Калевальском районе местный житель, страдающий психическими расстройствами, совершил убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 24 мая житель Калевальского района, находясь в лесу у поселка Боровой, выпивал со знакомым. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый напал на собутыльника и повалил в болото, где удерживал его голову в воде. В результате потерпевший скончалась на месте происшествия, захлебнувшись в болоте.

По данным следствия, подозреваемый страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По ходатайству следователя судом он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.