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Новости. Криминал
15:50, 31 Мая 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Белинский Юрий

Страдающий психическими расстройствами житель Карелии утопил товарища в болоте

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В Калевальском районе местный житель, страдающий психическими расстройствами, совершил убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 24 мая житель Калевальского района, находясь в лесу у поселка Боровой, выпивал со знакомым. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый напал на собутыльника и повалил в болото, где удерживал его голову в воде. В результате потерпевший скончалась на месте происшествия, захлебнувшись в болоте.

По данным следствия, подозреваемый страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По ходатайству следователя судом он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии

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кир
2019-05-31 16:20:39
Почему он был на воле? Кто отвечает за него? Видимо, как всегда - никто.
Саныч
2019-05-31 16:30:05
кир, ну ты же на воле, так что ничего удивительного)
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