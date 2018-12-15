"Страна перешла в режим управления одним человеком"

Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?

Принятый четверть века назад Основной закон страны, в которой мы сейчас живем, окончательно похоронил в России советскую власть, как власть советов, и наделил полномочиями главы государства лишь одного человека. Собственно, с тех пор страна и перешла в режим управления одним человеком и его окружением, хотя формально она по-прежнему именуется "Российской Федерацией", а третья статья ее Конституции декларирует, что "единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ". Полагаю, "многонациональный народ" об этом даже не догадывается, если до сих не потребовал проведения "свободных выборов" – безо всяких муниципальных фильтров и прочих ограничений, ведь, как гласит все та же третья статья Конституции, "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы".

Но если выборы 90-х годов еще можно было назвать с натяжкой свободными, то после "всенародного голосования" за проект "ельцинской" Конституции референдум в стране не проводился ни разу! Иными словами, за минувшие 25 лет "многонациональный российский народ" даже не попытался воспользоваться "высшим непосредственным выражением" своей власти, хотя поводов для этого было предостаточно – от включения в состав РФ Крыма до пенсионной реформы.

Подробнее- в материале Валерия Поташова.