Странная авария попала в объектив камеры наблюдения в Петрозаводска (ВИДЕО)

фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» /ВК

Появилось видео аварии с участием легковушки на улице Мелентьевой.

Легковой автомобиль вечером 29 октября врезался в ограждение на перекрестке улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта.

Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк» и был опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, автомобиль наскочил на бордюрный камень, после чего его развернуло, и машина протаранила ограждение.

Напомним, авария произошла 29 октября. Легковушка протаранила ограждение на улице Мелентьевой в Петрозаводске.