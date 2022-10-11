Странная авария попала в объектив камеры наблюдения в Петрозаводска (ВИДЕО)

Появилось видео аварии с участием легковушки на улице Мелентьевой.
Легковой автомобиль вечером 29 октября врезался в ограждение на перекрестке улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта.
Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк» и был опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, автомобиль наскочил на бордюрный камень, после чего его развернуло, и машина протаранила ограждение.
Напомним, авария произошла 29 октября. Легковушка протаранила ограждение на улице Мелентьевой в Петрозаводске.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание