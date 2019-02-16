Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии

В Пряжинском районе 15 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали 2 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе на федеральной автодороге Сортавала (в объезд деревни Крошнозеро) в ДТП пострадали 2 человека.

В 15.35 водитель автомобиля Nissan допустила занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo (в составе с прицепом).

В результате ДТП пострадала 27-летняя водитель автомобиля Nissan и ее 26-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.