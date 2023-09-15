Страшную находку обнаружили пожарные при разборе сгоревшей постройки

Пожарные нашли на месте сгоревшего бесхозного строения погибшего человека.

О страшной находке на месте пожара рассказали в паблике отряда противопожарной службы по Пряжинскому району.

Как сообщили в ОПС, в субботу, 16 сентября, в 13.20, поступило сообщение от службы «02» о сгоревшем бесхозном строении на берегу реки Видлица в районе устья озера Ведлозера. Постройка горела приблизительно в 05.00 по московскому времени того же дня.

На проверку пожара был отправлен личный состав пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района ПЧ-49 села Ведлозера - 2 человека и 1 единица техники.

Пожар затух самостоятельно до прибытия пожарных.

При разборе сгоревшего строения был обнаружен один погибший человек, сообщили в паблике отряда противопожарной службы по Пряжинскому району.