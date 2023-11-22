Страшную находку обнаружили спасатели в одном из домов района в Карелии

Пенсионерка в Кондопожском районе долго не выходила на связь, и жилье пришлось вскрывать.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, операция по проникновению в дом прошла накануне, 22 ноября, в поселке Гирвас Кондопожского района.
Вызов спасателям поступил в 12.52. Пожилая женщина не выходила на связь и не открывала дверь своего дома.
В итоге пожарные проникли в дом через окно веранды. Там их ждала страшная находка — пенсионерка была мертва. Обстоятельства произошедшего расследуют правоохранительные органы.
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