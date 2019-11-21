Строительство двух новых цехов на Кондопожском лесопильно-экспортном заводе начнется в 2020 году

За счет средств республиканского бюджета подготовлена проектно-сметная документация по строительству линии электропередачи для электроснабжения предприятия "КЛЭЗ-Астар", входящего в реестр резидентов ТОСЭР "Кондопога". Сейчас документация проходит государственную экспертизу, строительство линии намечено на следующий год.

Сегодня министр экономического развития и промышленности республики Павел Буренков в рамках рабочей поездки в Кондопожский район осмотрел площадки, на которых в ближайшие годы откроет новые производства ООО "Кондопожский лесопильно-экспортный завод – Астар" ("КЛЭЗ-Астар"), входящий в реестр резидентов ТОСЭР "Кондопога".

"КЛЭЗ-Астар" реализует инвестиционный проект по глубокой переработке древесины в рамках модернизации существующего лесоперерабатывающего производства при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия и Фонда развития моногородов России. Объем инвестиций составит 265 миллионов рублей.

В соответствии с бизнес-планом на территории действующего лесопильного завода реализовывается проект по строительству двух новых цехов для производства клееного щита, оконного бруса и строганных профильных изделий. Строительство начнётся в первом квартале 2020 года. Отходы также пойдут в дело – из них планируется в 2021-2022 годах начать производить топливные брикеты, пользующиеся большим спросом. Для этого также нужно будет построить отдельный цех.



Производимая продукция будет изготовляться на высокоточном современном и технологичном оборудовании, гарантирующем высокое качество и производительность, позволяющем осуществлять поставки на высококонкурентный экспортный рынок. Уже сегодня покупателями продукции ООО "КЛЭЗ-Астар" являются деревообрабатывающие и мебельные предприятия из Англии, Польши, Финляндии, Китая, Египта, Израиля, ОАЭ и других стран, что говорит о высоком качестве пиломатериалов из Кондопоги.

Директор завода Всеволод Копычев рассказал, что раньше на производстве работали в одну смену, сегодня – в две, благодаря чему на заводе появилось около 30 новых рабочих мест. Сегодня на производстве работают уже более 80 человек, за счет открытия новых производств эта цифра вырастет почти в два раза.

Министр отметил, что Минэкономразвития Карелии на постоянной основе ведёт работу по привлечению компаний, которые готовы стать резидентами трёх территорий опережающего социально-экономического развития республики и разместить свои производственные мощности в Костомукше, Надвоицах или Кондопоге, и поддержке тех структур, которые уже начали работать в ТОСЭР, где каждый инвестор может безвозмездно получить не только землю и доступ к инфраструктуре, но и существенные налоговые льготы и другие виды поддержки.

В качестве примера такой поддержки Павел Буренков назвал подготовку за счет средств республиканского бюджета проектно-сметной документации по строительству линии электропередачи для электроснабжения "КЛЭЗ-Астар". Линия будет введена в эксплуатацию в 2020 году, без чего в настоящее время невозможно расширение деревообрабатывающего производства.