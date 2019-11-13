Строительство новой школы в Деревянке: вопросы и ответы

В Деревянке прошло родительское собрание, главной темой которого стало будущее строительство нового здания школы, сообщили в администрации Прионежского района.

На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, подана заявка на санитарно-гигиеническую экспертизу здания, проводятся изыскательные работы по исследованию грунта. Школа получила три автобуса для перевозки детей, ведутся работы по оформлению транспорта и подбор персонала.





На вопросы родителей ответили глава Прионежского района Вадим Сухарев, глава администрации района Григорий Шемет, начальник отдела образования Лариса Порочкина и депутат Совета Прионежского района Александр Редькин.

На какой стадии находится работа по проектированию и строительству новой школы?

- Проектно-сметная документация на новое здание должна быть готова к концу этого года. Строительство объекта планируют начать в марте, завершить – до конца 2021 года.

Возможно ли сохранить старое здание школы, пока идет строительство нового, чтобы не возить детей?

- Нет, новое здание построят только на месте старой школы, т.к. другого подходящего участка в поселке нет. Кроме того, в правилах СанПиН четко прописано, что строительство рядом с образовательным учреждением не допускается.





Можно ли организовать учебный процесс в помещениях зданий поселка: детского сада, Центра досуга, чтобы возить в другую школу как можно меньше детей?

- На время строительства дети начальных классов будут заниматься в здании детского сада в Деревянке. Ученики средних и старших классов будут заниматься в школе в Деревянном. 5–8 классы – во вторую смену, 9–11 классы – в первую. Уроки во вторую смену будут начинаться в 14.40.

Как будет контролироваться состояние дороги "Деревянка – Деревянное"?

- До начала учебного года школьный маршрут оценивает специальная комиссия, куда входит специалисты отдела образования администрации Прионежского района, эксперты Управтодор РК и ГИБДД Прионежского района. Если есть замечания, дается время на их устранение. Никто не даст разрешение возить детей по опасному маршруту. Дорогу, по которой будут возить детей, будут чистить и подсыпать регулярно.





"Мы видим, насколько все сдвинулось в положительную сторону, видим личное участие главы Карелии Артура Парфенчикова в реализации данного проекта. Все возникающие вопросы правительство республики и руководство Прионежского района оперативно отрабатывают для того, чтобы достичь оптимального результата для детей", – заключил Вадим Сухарев.



Глава Прионежского района предложил встретиться с родителями вновь, когда будет утвержден проект и пригласить на родительское собрание представителей ДРСУ, ТГК и Управления автомобильных дорог Карелии.

Ранее Вадим Сухарев заверил, что Прионежскому району оптимизация школ не грозит.