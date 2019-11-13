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Новости. Общество
15:14, 13 Ноября 2019
фото: ©Администрация Прионежского района

Строительство новой школы в Деревянке: вопросы и ответы

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В Деревянке прошло родительское собрание, главной темой которого стало будущее строительство нового здания школы, сообщили в администрации Прионежского района.

На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, подана заявка на санитарно-гигиеническую экспертизу здания, проводятся изыскательные работы по исследованию грунта. Школа получила три автобуса для перевозки детей, ведутся работы по оформлению транспорта и подбор персонала.



На вопросы родителей ответили глава Прионежского района Вадим Сухарев, глава администрации района Григорий Шемет, начальник отдела образования Лариса Порочкина и депутат Совета Прионежского района Александр Редькин.

На какой стадии находится работа по проектированию и строительству новой школы?

- Проектно-сметная документация на новое здание должна быть готова к концу этого года. Строительство объекта планируют начать в марте, завершить – до конца 2021 года.

Возможно ли сохранить старое здание школы, пока идет строительство нового, чтобы не возить детей?

- Нет, новое здание построят только на месте старой школы, т.к. другого подходящего участка в поселке нет. Кроме того, в правилах СанПиН четко прописано, что строительство рядом с образовательным учреждением не допускается.

Можно ли организовать учебный процесс в помещениях зданий поселка: детского сада, Центра досуга, чтобы возить в другую школу как можно меньше детей?

- На время строительства дети начальных классов будут заниматься в здании детского сада в Деревянке. Ученики средних и старших классов будут заниматься в школе в Деревянном. 5–8 классы – во вторую смену, 9–11 классы – в первую. Уроки во вторую смену будут начинаться в 14.40.

Как будет контролироваться состояние дороги "Деревянка – Деревянное"?

- До начала учебного года школьный маршрут оценивает специальная комиссия, куда входит специалисты отдела образования администрации Прионежского района, эксперты Управтодор РК и ГИБДД Прионежского района. Если есть замечания, дается время на их устранение. Никто не даст разрешение возить детей по опасному маршруту. Дорогу, по которой будут возить детей, будут чистить и подсыпать регулярно.

"Мы видим, насколько все сдвинулось в положительную сторону, видим личное участие главы Карелии Артура Парфенчикова в реализации данного проекта. Все возникающие вопросы правительство республики и руководство Прионежского района оперативно отрабатывают для того, чтобы достичь оптимального результата для детей", – заключил Вадим Сухарев.

Глава Прионежского района предложил встретиться с родителями вновь, когда будет утвержден проект и пригласить на родительское собрание представителей ДРСУ, ТГК и Управления автомобильных дорог Карелии.

Ранее Вадим Сухарев заверил, что Прионежскому району  оптимизация школ не грозит.

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Комментарии

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новый
2019-11-13 17:09:59
Заноза, ты как баба, которую за задницу ущипнули : либо неделю довольная ходит, либо неделю обижается. Читай, вникай, соответствуй. :)
Козьма
2019-11-13 16:54:48
Тем не менее , развитие будет , пишите заявку . Построим вам физкультурный комплекс " Д.А. Медведев
( вместо школы )
zanoza
2019-11-13 17:14:36
Козьма, очередной перл Премьера :)
Козьма
2019-11-13 17:29:41
zanoza, Не то слово - шедевр . :)
rty
2019-11-13 17:03:27
Козьма, вместе со школой :)
zanoza
2019-11-13 17:15:23
rty, ты мне кого-то очень напоминаешь :)
Козьма
2019-11-13 17:11:52
rty, не думаю , не уверен )))
новый
2019-11-13 16:13:49
Нет смысла строить там школу. Скоро ближайшие карьеры будут вычерпаны, делянки с остатками трухляыой осины длрублены и для этой ж/д станции будет вполне достаточно дежурного по переезду. Людишки тоже переселятся в светлые и просторные многоэтажки Петрозаводска.
zanoza
2019-11-13 16:50:12
новый, у тебя слишком разыгралась твоя болезненная фантазия :) Лекарство забыл принять?
zanoza
2019-11-13 15:37:35
Стоило подняться шуму в СМИ, как сразу зашевелились!
rty
2019-11-13 15:54:49
zanoza, так-то всё итак "шевелилось" и без СыМИ, и без "занозных" комментов..Читайте в тексте: "....разрабатывается проектно-сметная документация, подана заявка на санитарно-гигиеническую экспертизу здания, проводятся изыскательные работы по исследованию грунта....". Все эти работы дело не одного дня, и даже месяца..Так что "пишите, Шура они золотыу" :)
zanoza
2019-11-13 16:40:20
rty, фигово шевелилось, раз получился всероссийский резонанс! ЭТО ФАКТ!!! У нас шевеления происходит если есть личный интерес,а в других случаях,это жалкие поползновения!
zanoza
2019-11-13 17:13:35
rty, вот пусть сначала построят новую школу надолго, а пока одни разговоры! Да и тех бы не было, если бы не резонанс пусть и по щелку ..мышки, главное результат есть!
rty
2019-11-13 16:52:46
zanoza, всероссйский рЫзонас в наше время делается по щелку ..мышки)... почитайте учебник "медиатехнологии для "чайников")....Сегодня поговорили, завтра забыли, а новая школа надолго и позитивно;))
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