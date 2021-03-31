Субподрядчик из Петрозаводска устроил в селе Нюхча свалку строительного мусора

Строительство временного моста в старинном поморском селе снова проверят в середине апреля.

Глава Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Анна Цуба намерена вновь выехать в Нюхчу 14 апреля, чтобы проверить, как строители временного моста в этом старинном поморском селе исполнят выданное им предписание по уборке мусора. Вместе с руководителем муниципального образования в Нюхчу отправятся специалисты республиканского учреждения "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры РК", чтобы скорректировать срок сдачи объекта с учетом выполнения всех необходимых работ.

Напомним, возведение временного моста в поморском селе планировалось завершить еще в сентябре прошлого года. Но первый подрядчик – фирма из Санкт-Петербурга "Микарт" – не справилась с обязательствами по заключенному с ней муниципальному контракту, и администрации Сумпосадского сельского поселения пришлось объявлять новый конкурс на эти работы. Его единственным участником опять-таки оказалась фирма из Санкт-Петербурга – ООО "Союз", с которым был подписан контракт на 33,8 миллиона рублей. Исполнить его компания должна была к 31 января 2021 года, но работы в Нюхче до сих пор не завершены.

Как выяснилось, возведением временного моста в поморском селе занялся субподрядчик из Петрозаводска – ООО "СК Мост". По утверждению официального паблика Беломорского района, из-за короткого срока исполнения контракта петрозаводская фирма стала сразу монтировать мост, чтобы обеспечить проход по нему пешеходов, но при этом не было "осуществлено бетонирование свай мостового сооружения и не в полном объеме осуществлены работы по монтажу пролетных строений". Кроме того, строители сваливали остатки старого моста на льду реки и в месте проведения работ.

С наступлением весны жители Нюхчи бить тревогу. Они опасаются, что во время ледохода строительный мусор может оказаться в реке, а поморское село останется без единственной переправы, потому что не забетонированные сваи могут не выдержать напора льда.



Фото предоставлено жителями Нюхчи

31 марта в Нюхче побывала глава Сумпосадского сельского поселения Анна Цуба, которая встретилась с сельскими активистами и строителями временного моста. Встреча оказалась короткой и прошла на повышенных тонах: жители старинного поморского села выразили возмущение не только отсутствием контроля за ремонтными работами, заказчиком которых выступила Сумпосадская администрация, но и невниманием муниципального руководства к ситуации в Нюхче, которая прежде была самостоятельным поселением Беломорского района. На этой встрече руководство ООО "СК Мост" пообещало убрать весь строительный мусор в течение десяти дней.

Подробнее читайте в материале "Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!".