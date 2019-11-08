Строящийся к 100-летию Карелии ФОК в Медвежьегорске начали разбирать (ФОТОФАКТ)

Панели и металлические конструкции ФОКа в Медвежьегорске разобрали.

Как сообщается в паблике "Медвежьегорск Online", ФОК разбирают. То, что строили, убирают, сняли с каркаса все стеновые панели".

Местные жители отмечают, что идет "движение со знаком минус", и уже не верят, что ФОК будет построен.

Ранее Минстрой сообщал, что при строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций.

Планируется, что новый ФОК откроется в следующем году.