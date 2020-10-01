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Студент из Карелии остался без денег, продавая свой экотестер в Сети

Новости. Криминал
12:59, 02 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Khanina Olessya
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Студент СПбГАСУ из Кондопоги наткнулся на мошенников, пытаясь продать свой экотестер.

Как пишут "Невские новости", в конце сентября студент из Кондопоги выложил на "Авито" объявление о продаже прибора для измерения радиационного фона и количества нитратов в продуктах питания. За экотестер он хотел выручить 5 990 рублей. Через несколько часов в тот же день ему написал некий Дмитрий, якобы желая купить прибор. Неизвестный предложил молодому человеку оформить безопасную сделку через другой сайт объявлений и прислал ему ссылку, перейдя на которую продавец должен был ввести данные своей банковской карты, чтобы якобы покупатель смог перевести ему деньги.

Перейдя по ссылке, которую прислал Дмитрий, парень ввел данные своей карты, но после этого деньги пришли не ему, а мошенникам — с его карты списались 5 403,50 рублей. Студент сказал об этом покупателю, но тот сослался на сбой системы, предложил обратиться в техподдержку и перестал выходить на связь.

1 октября студент обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-10-02 14:55:21
В перестроечные годы людишки вдруг забоялись нитратов. Тыкали своими тестерами везде, чуть ли не сами в себя.
Беня
2020-10-02 14:09:21
Хоть ему еще далеко до персионерного возраста - все равно облапошили :)
Гость
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