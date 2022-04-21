Студент из Петрозаводска перевел деньги неизвестному, не поверив родным, пытавшимся отговорить его

Пенсионерка и студент из Петрозаводска перевели аферистам больше миллиона рублей, причем студент не верил даже родственникам, пытавшимся его отговорить, сообщили в МВД Карелии.

В МВД Петрозаводска возбуждены уголовные дела о мошенничестве. От рук аферистов пострадали 62-летняя пенсионерка и 25-летний студент.

Петрозаводчанке позвонили неизвестные, напугав тем, что кто-то якобы берет на ее имя кредит. В итоге пенсионерка, пытаясь спасти свои средства, не только перевела на неизвестные счета собственные накопления, но и взяла кредит на 320 тысяч рублей — его она тоже отдала неизвестным. В общей сложности женщина лишилась 820 тысяч рублей. После того, как не удалось связаться со звонившими, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Студент — 25-летний петрозаводчанин — попался на аналогичную уловку. Молодой человек поверил звонившему и перечислил на неизвестный номер 345 тысяч рублей. Характерно, что родственники студента пытались отговорить его от ошибки, но он не поверил им и только в полиции понял, что произошло на самом деле.

По заявлениям были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве.