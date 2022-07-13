Ступени Галереи Героев Советского Союза в Петрозаводске выложат из дымовского гранита

В столице Карелии строители завершают подготовительный этап ремонтных работ в процессе капитального ремонта Галереи Героев Советского Союза.

Рабочие начали мощение площадки и укладку гранитных плит на территории Галереи Героев Советского Союза. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Строители должны обновить лестницы и ограждения, восстановить цветники, облицовать стены, обустроить водостоки, заштукатурить фасады. Ступени мемориала будут из дымовского гранита, который привезут из Ленобласти.

По контракту объект должен быть готов к 1 сентября. Для мемориала это первый капитальный ремонт. Ранее сообщалось, что объект разрушался.