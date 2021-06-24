В Петрозаводске продолжает разваливаться Галерея Героев Советского Союза (ФОТОФАКТ)

Подремонтированный к Дню Победы мемориал, посвященный 28 жителям республики, удостоенным высшей степени отличия СССР за свои подвиги во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, разрушается.

Облицовка Галереи Героев Советского Союза, нуждающейся в серьезной реконструкции, продолжает осыпаться. Косметический ремонт, выполненный к 9 мая, ненадолго исправил ситуацию — подремонтированные части памятника вновь требуют коррекции.

Напомним, в апреле «Столица на Онего» писала о том, на мемориале, открытом в 1977 году, осыпается облицовка, обваливаются гранитные плиты и ступени. После публикации администрация города приняла решение о приведении объекта в должный вид. К 9 мая памятник подремонтировали и почистили. За счет спонсорских средств провели ремонт лестниц. Но в мэрии признали, что Галерея Героев Советского Союза нуждается в серьезной реконструкции. Было принято решение подготовить техническое задание на комплексный ремонт, которое предусматривает обновление памятника, фонтана и устройство подсветки. Эти работы согласуют с одним из авторов — скульптором Людвигом Давидяном. В ближайшее время будет заказана проектная документация. После этого будут изыскиваться средства на производство работ.

«На последней сессии Петросовета на разработку рабочей проектно-сметной документации было выделено 600 тысяч рублей», — сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе администрации города.

Когда именно городские власти приступят к ремонту мемориала, неизвестно.