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Спонсоры отремонтировали лестницу на Галерее Героев Советского Союза в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
13:45, 27 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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В преддверии Дня Победы АО «ПетраГранит» провело текущий ремонт лестничных спусков Галереи Героев Советского Союза, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания выполнила работы в рамках оказания спонсорской помощи администрации Петрозаводска. Муниципальные власти выражают благодарность предприятию за оказание поддержки.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза.

После публикации СМИ администрация приняла решение о приведении объекта в должный вид. Мэрия подготовила техническое задание на комплексный ремонт, которое предусматривает обновление памятника, фонтана и устройство подсветки. Эти работы согласуют с одним из авторов – скульптором Людвигом Давидяном. В ближайшее время будет заказана проектная документация. После этого будут изыскиваться средства на производство работ.

Галерея Героев Советского Союза находится в сквере на пересечении улиц Антикайнена и Красной. В галерее увековечены имена 28 Героев Советского Союза. Объект был открыт 29 октября 1977 года. Представляет собой три бетонные стелы, облицованные малиновым кварцитом, которые воздвигнуты по краям круглой ступенчатой платформы. В нишах внутренних поверхностей стел установлены плиты из габбро-диабаза с портретами героев, выполненными в технике гравюры по камню. На внешней стороне галереи – надписи накладными металлическими буквами: «Подвиги героев будут вечно жить в памяти народной», «Галерея Героев Советского Союза, наших земляков». На центральной стеле в ряду портретов выполнено рельефное изображение медали «Золотая звезда». В центре внутреннего пространства галереи установлен одноструйный фонтан.

Авторы галереи — архитектор Эрнст Воскресенский, скульптор Людвиг Давидян, художник Эдгар Григорян.

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