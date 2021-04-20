В Петрозаводске почистят и подремонтируют Галерею Героев Советского Союза

Чиновники посетили памятник, нуждающийся в серьезной реконструкции.

По сообщению администрации Петрозаводска, сегодня, 21 апреля, состоялось межведомственное совещание, где решали, как привести в порядок Галереи Героев Советского Союза. Глава города Ирина Мирошник, спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, начальник Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова вместе представителями комитета жилищно-коммунального хозяйства договорились провести генеральную уборку и косметический ремонт элементов галереи в преддверии Дня Победы.

«Однако для приведения объекта в должный вид необходимо сделать проект, который будет предусматривать реконструкцию объекта, фонтана и устройство подсветки. Эти работы будут согласованы с одним из авторов — скульптором Людвигом Давидяном. После завершения проектных работы будут изыскиваться средства на реконструкцию Галереи Героев Советского Союза», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее «Столица на Онего» писала о том, в Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза, открытая в столице Карелии в 1977 году. На мемориале, посвященном 28 жителям республики, которые были удостоены высшей степени отличия СССР за свои подвиги во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, осыпается облицовка, обваливаются гранитные плиты и ступени.