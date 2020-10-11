Суббота стала самым аварийным днем недели в октябре в Карелии: в семи ДТП погибли четыре человека

В ГИБДД Карелии привели статистику дорожных происшествий за первую декаду октября.

По данным Госавтоипекции республики, с начала октября на дорогах региона произошло 18 дорожных аварий, в результате которых пострадали 23 человека, 4 погибли.

Чаще всего происходили столкновения транспортных средств. Так, в 9 столкновениях погибли 4 человека, 12 участников движения получили различные травмы, в том числе 2 ребенка.

Наиболее аварийным днем недели в первой декаде октября стала суббота. В этот день произошло уже 7 ДТП, а которых погибли 4 человека и 9 получили травмы различной степени тяжести.

При этом аварии происходят преимущественно в светлое время суток: с 10 до 11 часов (в 3 ДТП пострадали 4 участника движения, в том числе 2 ребенка) и с 17 до 18 часов (в 3 ДТП погибли 3 человека и 4 были травмированы).

С начала месяца в 5 ДТП пострадали 7 пешеходов, в числе пострадавших 4 ребенка. Большинство происшествий произошли по вине самих пешеходов, допустивших такие нарушения, как нахождение на проезжей части без цели перехода дороги, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, а также переход вне пешеходного перехода (который находился в зоне видимости). Один пешеход в момент аварии был пьян. По вине водителя, нарушившего правила проезда пешеходного перехода, произошло одно ДТП, в котором пострадал 1 пешеход.

Напомним, в Карелии проходит профилактическое мероприятие "Пешеход".