Субсидии на оплату ЖКУ будут начисляться без заявлений получателей

Правительство решило продлить беззаявительный порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ - тем, кто имеет на них право, не надо ничего доказывать.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал "Россия-24".

"Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано", — сказал он. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".