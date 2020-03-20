890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус 7
Сегодня 09:11
Деревянный сруб на месте сгоревшей поликлиники в центре Петрозаводска возведен наполовину (ФОТО) 2
Сегодня 08:20
В Петрозаводске родители детей-диабетиков устроили пикет против замены иностранного инсулина аналогом (ФОТО) 8
Сегодня 12:32

Суд заключил под стражу бизнесмена, подозреваемого в убийстве в центре Петрозаводска

Новости. Криминал
21:39, 20 Марта 2020
фото: МВД Карелии
Загрузка...

Петрозаводский городской суд арестовал бизнесмена Евгения Яблокова, подозреваемого в совершении убийства своего соседа.

Судья городского суда Петрозаводска Татьяна Хомякова сегодня, 20 марта, избрала меру пресечения в виде заключения под стражу предпринимателю Евгению Яблокову, подозреваемому в убийстве гражданина Азербайджана.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - сообщает сайт карельского Следкома.

Защищает предпринимателя Яблокова в суде адвокат Анатолий Парфенчиков.

Ранее следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по республике Карелия возбуждено уголовное дела в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый скрылся, но был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Напомним, 18 марта в около 13.00, на улице Правды, у дома №44, из охотничьего ружья был убит мужчина.

В убийстве подозревается Евгений Яблоков, известный в Петрозаводске бизнесмен. По информации источника в правоохранительных органах, убийство произошло в ходе конфликта на бытовой почве.

По данным "Столицы на Онего" был убит водитель известного в Карелии предпринимателя Марифа, содержащего сеть шашлычных.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-03-20 21:54:06
15 лет - самое то для него. Обратно уже не выйдет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
16.03.2020, 10:40
Вирус приближается к Карелии: Первый больной с коронавирусом зафиксирован в Мурманске
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 13:53
Капитал
"Нам оставят мертвый водоем"
Жители карельского поселка Ондозеро встали на защиту озера Унус от форелеводов.
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 1
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 6
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Ажиотажный спрос на крупы в Петрозаводске
Сегодня 15:06
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»