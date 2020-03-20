Суд заключил под стражу бизнесмена, подозреваемого в убийстве в центре Петрозаводска

Петрозаводский городской суд арестовал бизнесмена Евгения Яблокова, подозреваемого в совершении убийства своего соседа.

Судья городского суда Петрозаводска Татьяна Хомякова сегодня, 20 марта, избрала меру пресечения в виде заключения под стражу предпринимателю Евгению Яблокову, подозреваемому в убийстве гражданина Азербайджана.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - сообщает сайт карельского Следкома.

Защищает предпринимателя Яблокова в суде адвокат Анатолий Парфенчиков.

Ранее следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по республике Карелия возбуждено уголовное дела в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый скрылся, но был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Напомним, 18 марта в около 13.00, на улице Правды, у дома №44, из охотничьего ружья был убит мужчина.

В убийстве подозревается Евгений Яблоков, известный в Петрозаводске бизнесмен. По информации источника в правоохранительных органах, убийство произошло в ходе конфликта на бытовой почве.

По данным "Столицы на Онего" был убит водитель известного в Карелии предпринимателя Марифа, содержащего сеть шашлычных.