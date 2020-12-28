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Суд изберет меру пресечения экс-заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчеку, обвиняемому во взяточничестве

Новости. Общество
16:49, 29 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводском городском суде 30 декабря судья Наталья Федичева рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взяток.

Судьей по поступившему в петрозаводский городской суд уголовному делу экс-заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека назначена Наталья Федичева. 30 декабря она рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании подсудимому Игорю Волчеку меры пресечения. По имеющейся информации, срок его содержания под стражей суд может продлить еще на полгода, как это обычно делается в подобных случаях.

Напомним, что, по версии карельского Следкома, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку взятку в миллион рублей. В сделанной им следователю явке с повинной, этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректору Волчеку трех миллионов рублей он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, обвиняемые поделили пополам.

И если, по нашим данным, Алексей Кайдалов по-прежнему показаний не дает и вину не признает, то Игорь Волчек, как ранее мы рассказывали, в октябре заключил соглашение со следствием. В этом случае суд вправе назначить ему не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил нашему изданию петрозаводский адвокат Кайдалова Андрей Закатов, они заканчивают ознакомление с делом. После этого оно поступит прокурору республики Карену Габриеляну для утверждения обвинительного заключения, а затем – в суд.

У Игоря Волчека сейчас два защитника. Это Олег Нескоромный из Петрозаводска и Александр Федчун из Санкт-Петербурга.

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Комментарии

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кир
2020-12-29 17:03:14
Выпустить и делов то. Система откатов и взяток давно уже сложилась в России. Иначе просто нельзя. Причем тут простые винтики системы? Это наше самобытное ноу-хау.
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