Суд в Карелии лишил мужчину родительских прав за убийство супруги

Мужчина отбывает срок в колонии, воспитанием детей не занимается. В результате его лишили родительских прав, сообщили в Пудожском районном суде.

Иск заявлен по тем основаниям, что отец детей совершил убийство в отношении супруги (матери детей). Приговором суда ответчику назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на длительный срок. Ответчик воспитанием и содержанием детей не занимался.

Суд пришел к категоричному выводу о необходимости лишения отца родительских прав в отношении детей и взыскал с него алименты.

Решение не вступило в законную силу.