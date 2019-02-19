Суд над управляющей компанией в Петрозаводске начался со скандала

Горсуд Петрозаводска приступил к рассмотрению иска прокуратуры к управляющей компании "Новые технологии управления" с требованием провести в домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад.

"Уважаемый представитель "Новых технологий управления", - обратился к Ольге Бурачкиной судья Павел Малыгин, - когда вам задают вопрос, и вы не знаете ответа, вы говорите "Я не знаю". А вы почему-то начинаете говорить "прокурор что-то там представил", "прокурор что-то должен знать". Это вы должны знать. Не перекладывайте, пожалуйста, вашу долю ответственности на другие лица. Вы обязаны это доказывать и вы обязаны отвечать на вопросы сторон. Либо не отвечать. Либо говорить, что не знаете.

"Я вас услышала. Просто я ставлю акцент суда, что у нас ваша бывшая супруга больше не работает. Прошу относиться к сторонам лояльно, да? И не срывать на нас какую-то…" - ответила Ольга Бурачкина.

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